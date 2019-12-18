Огнестрельное оружие в России внесли в единую базу





Сейчас арсенал российской армии и флота составляет более 1,3 млн единиц оружия, который включает в себя различные модели винтовок, пулеметов, автоматов и пистолетов. Министерство обороны приняло решение о внесении огнестрельного оружия в единую информационную базу, которая должна помочь в борьбе с хищением вооружения и преступлений в ВС. Кроме того, боеприпасы и гильзы тоже поставили на учет, что говорит о дальнейших планах по созданию пулегильзотеки. Поскольку номера, дата и место производства автоматов и пистолетов зарегистрировали в системе, сотрудникам правоохранительных органов стало легче отслеживать факт их пропажи с армейских складов.Как сообщает генерал-лейтенант МВД в отставке Александр Гуров, предложение о создании единой базы появилось еще в 1989 году. Теперь проект был полностью завершен и стал частью единой государственной системы централизованного учета и контроля за оборотом оружия в России. Путь конкретной винтовки или пули в армии будет отслеживаться от поступления в Минобороны до самой утилизации. Представители МВД отмечают, что подобное решение существенно поменяет работу следователей. Теперь злоумышленников можно более эффективно отслеживать из-за того, что они забирают оружие с собой после совершения преступления.