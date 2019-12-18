В Великобритании у девочки диагностировали болезнь Бенджамина Баттона





Герой данной кинокартины родился стариком и по мере своей жизни становился моложе, а в конце «вырос» до состояния младенца. В реальности мандибулоакральная дисплазия выглядит иначе. Девочка родилась с этим заболеванием, оно развилось во время беременности матери. Особенностью данной болезни является то, что она приводит к ускоренному старению клеток во всем организме.Из-за этого даже новорожденный ребенок может иметь лицо старика. Так произошло и с 2-летней девочкой из Великобритании. В настоящий момент — это единственный зафиксированный случай «болезни Бенджамина Баттона» на Земле, а всего их в истории медицины было 40 случаев. Врачи, диагностировавшие эту проблему, сами не смогли доходчиво объяснить родителям ребенка, что с ним не так, и предложили тем внимательно почитать относительно этого заболевания информацию в Сети.В 2-летнем возрасте девочка весит менее 7 кг, не умеет разговаривать, общается жестами, имеет изуродованную форму костей, у нее есть проблемы с дыханием из-за сужения дыхательных путей, а также проблемы с сердцем. Кроме того, на лице девочки кожа пожилого человека. Данное заболевание является неизлечимым.