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В Великобритании у девочки диагностировали болезнь Бенджамина Баттона

У 2-летней девочки в Великобритании диагностировали самое редкое на Земле аутосомно-рецессивное заболевание – мандибулоакральная дисплазия. Его часто называют болезнью Бенджамина Баттона из одноименного фильма, хотя это не до конца точное определение..
В Великобритании у девочки диагностировали болезнь Бенджамина Баттона

Герой данной кинокартины родился стариком и по мере своей жизни становился моложе, а в конце «вырос» до состояния младенца. В реальности мандибулоакральная дисплазия выглядит иначе. Девочка родилась с этим заболеванием, оно развилось во время беременности матери. Особенностью данной болезни является то, что она приводит к ускоренному старению клеток во всем организме.

Из-за этого даже новорожденный ребенок может иметь лицо старика. Так произошло и с 2-летней девочкой из Великобритании. В настоящий момент — это единственный зафиксированный случай «болезни Бенджамина Баттона» на Земле, а всего их в истории медицины было 40 случаев. Врачи, диагностировавшие эту проблему, сами не смогли доходчиво объяснить родителям ребенка, что с ним не так, и предложили тем внимательно почитать относительно этого заболевания информацию в Сети.

В 2-летнем возрасте девочка весит менее 7 кг, не умеет разговаривать, общается жестами, имеет изуродованную форму костей, у нее есть проблемы с дыханием из-за сужения дыхательных путей, а также проблемы с сердцем. Кроме того, на лице девочки кожа пожилого человека. Данное заболевание является неизлечимым.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:08

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