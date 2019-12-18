В Сеть попали фото Любови Успенской со следами хирургического вмешательства на лице





Поклонники не сомневались, что Любовь Успенская решилась на пластику лица, чтобы вернуть молодость. В социальных сетях артистка демонстрирует идеальные фотографии, на которых не заметны мелкие черты, но свежие снимки артистки с недавнего мероприятия доказывают наличие операций. Овал лица знаменитости стал четким, что эксперты объяснили подтяжкой. Настоящий возраст звезды выдает шея, которая осталась нетронутой, но поклонники заподозрили ринопластику. После проведенного вмешательства ноздри звезды стали весьма узкими. Ранее поклонники предполагали, что артистка увеличивала себе губы, но вблизи эта часть лица выглядит на свой возраст. Есть мнение, что Успенская улучшала их внешний вид исключительно с помощью макияжа.Поклонники похвалили парикмахера Любови Успенской, волосы которой выглядят объемными и “живыми”. Однако публике не понравился макияж певицы во время последнего выхода на публику.