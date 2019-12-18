АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие сохранить здоровье печени правила питания в новогодние…
EUR 69.68 USD 62.53
Курс валют на 18.12.2019

В Сеть попали фото Любови Успенской со следами хирургического вмешательства на лице

В Сети распространились фотографии певицы Любови Успенской, сделанные крупным планом. На этих снимках отчетливо видны следы на лице после хирургического вмешательства.

Поклонники не сомневались, что Любовь Успенская решилась на пластику лица, чтобы вернуть молодость. В социальных сетях артистка демонстрирует идеальные фотографии, на которых не заметны мелкие черты, но свежие снимки артистки с недавнего мероприятия доказывают наличие операций. Овал лица знаменитости стал четким, что эксперты объяснили подтяжкой. Настоящий возраст звезды выдает шея, которая осталась нетронутой, но поклонники заподозрили ринопластику. После проведенного вмешательства ноздри звезды стали весьма узкими. Ранее поклонники предполагали, что артистка увеличивала себе губы, но вблизи эта часть лица выглядит на свой возраст. Есть мнение, что Успенская улучшала их внешний вид исключительно с помощью макияжа.

Поклонники похвалили парикмахера Любови Успенской, волосы которой выглядят объемными и “живыми”. Однако публике не понравился макияж певицы во время последнего выхода на публику.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мачеха дочери Юлии Началовой Ольга Алдонина поделилась откровенный снимком на последних сроках…
Врачи: Прием антидепрессантов беременными женщинами вредит развитию…
Годовалая дочь Леры Кудрявцевой впервые нарядила новогоднюю елку с…
В Роспотребнадзоре дали советы по сбалансированному питанию…
Релиз Warcraft III: Reforged состоится 29…
Огнестрельное оружие в России внесли в единую…
В Великобритании у девочки диагностировали болезнь Бенджамина…
В Сеть попали фото Любови Успенской со следами хирургического вмешательства на…
Курение на морозе крайне негативно сказывается на дыхательной…
Медики назвали помогающие сохранить здоровье печени правила питания в новогодние…
Татьяна Брухунова после свадьбы с Евгением Петросяном оставила свою…
Названы возможности новейших российских арктических…
Установлено, что мужчины-ученые хвалят себя чаще…
Кейт Миддлтон рассказала о неожиданном таланте принца…
Энтузиасты создали бесплатный Mortal Kombat с сотней…
Ученые опровергли разрушительное влияние синего света от смартфона на…
Эксперты назвали популярную одежду, которая вскоре выйдет из…
Медики назвали 4 причины, почему человеку нужно есть…
Airbus разрабатывает пассажирский самолет для очень дальних…
Появились первые отзывы на «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Они…
Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40…
Ученые из США доказали, что бабочки-медведицы не боятся…
Ирина Шейк снялась для обложки журнала в металлическом…
Ученые рассказали, откуда у человека появляется…
Актриса Мейтленд Уорд ушла из фильмов Disney в порно из-за больших…
Шарлиз Терон первый раз рассказала, как мать убила ее…
Пользователи Twitter массово жалуются на сбой в работе…
Ученые приблизились к разгадке проблемы мужского…
Ученые обнаружили в Средиземном море место крупнейшего…
Журналистка из Швеции удивлена тем, что в России дети ходят в…
Toyota планирует в 2020 году продать 10,8 миллионов…
Эксперты назвали эффективные способы восстановить отношения в…
Экс-жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита ответила на обвинения со стороны бывшего мужа и его…
«Я очень горжусь участием в этом фильме»: Кристен Стюарт отреагировала на провал «Ангелов…
Существует ли вероятность дестабилизации рынка донатов в России из-за ситуации вокруг…
"Отвлекают от главного": Павел Прилучный считает женщин мужской…
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо годовалого сына…
Михаил Боярский признался, он стал ворчливым и…
Ученые сообщают о пересечении северным полюсом нулевого…
"Муж бросил ее деликатно": Экстрасенс Елена Христафарида высказалась о разводе Нелли…
Просмотреть все новости