Курение на морозе крайне негативно сказывается на дыхательной системе





Курение, отмечает врач, само по себе крайне негативно сказывается на здоровье человека, однако если соединить его с зимними условиями – негативный эффект возрастает в разы. Все дело в том, что в легкие начинает попадать как холодный, так и горячий воздух одновременно. Это не позволяет данному органу правильно приспособиться к этим условиям, именно поэтому в последствии у человека начинаются проблемы с кровообращением, так как сосуды просто не могут длительное время сужаться и расширяться при каждом вдохе.У некурящих жителей северных стран распространено такое заболевание как эмфизема, проявляющаяся в снижении эластичности легких. Если соединить подобный диагноз и состояние данного органа с курением на морозе – последствия могут быть катастрофическими. Также не стоит забывать, что холодный воздух приводит к тому, что смолы, содержащиеся в сигаретах, быстрее остывают и оседают в легких.Именно поэтому врач посоветовала курящим людям не делать этого на улице в холодное время года. Зимой лучше выбирать для этого теплые помещения или не открытые пространства. Также стоит давать организму согреться после прихода с улицы, а лучшим способом сохранить здоровье является полное избавление от вредной привычки.