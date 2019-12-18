Курение на морозе крайне негативно сказывается на дыхательной системе
Врач Ирина Бочкова рассказала, что курение зимой на улице намного опаснее для человека, чем обычно принято считать. Такая привычка негативно сказывается на всей дыхательной системе и приводит к хроническим заболеваниям.
Курение, отмечает врач, само по себе крайне негативно сказывается на здоровье человека, однако если соединить его с зимними условиями – негативный эффект возрастает в разы. Все дело в том, что в легкие начинает попадать как холодный, так и горячий воздух одновременно. Это не позволяет данному органу правильно приспособиться к этим условиям, именно поэтому в последствии у человека начинаются проблемы с кровообращением, так как сосуды просто не могут длительное время сужаться и расширяться при каждом вдохе.
У некурящих жителей северных стран распространено такое заболевание как эмфизема, проявляющаяся в снижении эластичности легких. Если соединить подобный диагноз и состояние данного органа с курением на морозе – последствия могут быть катастрофическими. Также не стоит забывать, что холодный воздух приводит к тому, что смолы, содержащиеся в сигаретах, быстрее остывают и оседают в легких.
Именно поэтому врач посоветовала курящим людям не делать этого на улице в холодное время года. Зимой лучше выбирать для этого теплые помещения или не открытые пространства. Также стоит давать организму согреться после прихода с улицы, а лучшим способом сохранить здоровье является полное избавление от вредной привычки.
Курение, отмечает врач, само по себе крайне негативно сказывается на здоровье человека, однако если соединить его с зимними условиями – негативный эффект возрастает в разы. Все дело в том, что в легкие начинает попадать как холодный, так и горячий воздух одновременно. Это не позволяет данному органу правильно приспособиться к этим условиям, именно поэтому в последствии у человека начинаются проблемы с кровообращением, так как сосуды просто не могут длительное время сужаться и расширяться при каждом вдохе.
У некурящих жителей северных стран распространено такое заболевание как эмфизема, проявляющаяся в снижении эластичности легких. Если соединить подобный диагноз и состояние данного органа с курением на морозе – последствия могут быть катастрофическими. Также не стоит забывать, что холодный воздух приводит к тому, что смолы, содержащиеся в сигаретах, быстрее остывают и оседают в легких.
Именно поэтому врач посоветовала курящим людям не делать этого на улице в холодное время года. Зимой лучше выбирать для этого теплые помещения или не открытые пространства. Также стоит давать организму согреться после прихода с улицы, а лучшим способом сохранить здоровье является полное избавление от вредной привычки.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:50