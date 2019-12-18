Медики назвали помогающие сохранить здоровье печени правила питания в новогодние праздники





Ограничение употребления калорийной пищи поможет снизить резистентность к инсулину, вес, количество печеночного жира и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В период праздников не обязательно отказываться от лакомств, а сохранению здоровья могут способствовать некоторые режимы питания, например, ограничение по времени, голодание через день или наличие 2 “разгрузочных” дней в неделю. Однако прерывистое питание может быть небезопасным для пациентов с диабетом или циррозом печени. Чтобы оздоровить этот орган специалисты советуют тренировки, которые снижают концентрацию жира и усиливают чувствительность к инсулину. После насыщенных праздников все чаще люди отказываются от алкоголя в январе. В результате исследования ученые выяснили, что месяц воздержания привел к значительному улучшению инсулинорезистентности, артериального давления, веса, липидного профиля и тестов функции печени по сравнению с контрольной группой, которая продолжала употреблять алкоголь.Богатая растительными продуктами и требующая умеренного потребления постных белков средиземноморская диета может существенно улучшить самочувствие. Ученые призывают признать наличие риска для здоровья программы “детоксикации печени”. Медики также рекомендуют внести изменения в образ жизни, что позволит безопасно и экономно оздоровить организм.