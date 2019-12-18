Татьяна Брухунова после свадьбы с Евгением Петросяном оставила свою фамилию
После слухов о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой друг пары признался, что молодая жена артиста решила не брать фамилию мужа, а оставить свою. Инсайдер раскрыл подробности семейной жизни 74-летнего юмориста и его 30-летней помощницы.
Выяснилось, что пара расписалась в начале декабря, что происходило в Кутузовском ЗАГСе, но пышного празднования не последовало. По примеру Елены Степаненко, которая сохранила собственную фамилию, Брухунова тоже осталась при своей. Незадолго до свадьбы помощница Петросяна похвасталась в социальных сетях обручальным кольцом, которое рассмотрели поклонники. Согласно оценке дизайнера украшений Влада Торхова, это ювелирное изделие изготовлено из белого золота и украшено бриллиантом, оно может стоить около 250 тысяч рублей.
Как передает “КП”, Брухунова намеревается родить от Петросяна наследника. Об этом говорят ее подписки в Instagram, где она интересуется блогами матерей, раздающих советы по воспитанию.
Выяснилось, что пара расписалась в начале декабря, что происходило в Кутузовском ЗАГСе, но пышного празднования не последовало. По примеру Елены Степаненко, которая сохранила собственную фамилию, Брухунова тоже осталась при своей. Незадолго до свадьбы помощница Петросяна похвасталась в социальных сетях обручальным кольцом, которое рассмотрели поклонники. Согласно оценке дизайнера украшений Влада Торхова, это ювелирное изделие изготовлено из белого золота и украшено бриллиантом, оно может стоить около 250 тысяч рублей.
Как передает “КП”, Брухунова намеревается родить от Петросяна наследника. Об этом говорят ее подписки в Instagram, где она интересуется блогами матерей, раздающих советы по воспитанию.