Татьяна Брухунова после свадьбы с Евгением Петросяном оставила свою фамилию





Выяснилось, что пара расписалась в начале декабря, что происходило в Кутузовском ЗАГСе, но пышного празднования не последовало. По примеру Елены Степаненко, которая сохранила собственную фамилию, Брухунова тоже осталась при своей. Незадолго до свадьбы помощница Петросяна похвасталась в социальных сетях обручальным кольцом, которое рассмотрели поклонники. Согласно оценке дизайнера украшений Влада Торхова, это ювелирное изделие изготовлено из белого золота и украшено бриллиантом, оно может стоить около 250 тысяч рублей.Как передает “КП”, Брухунова намеревается родить от Петросяна наследника. Об этом говорят ее подписки в Instagram, где она интересуется блогами матерей, раздающих советы по воспитанию.