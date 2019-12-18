Названы возможности новейших российских арктических вездеходов





В первую очередь стоит отметить уже известный российский вездеход «Шерп». Автомобиль построен на универсальной колесной базе 10x10 и способен преодолевать не только заснеженные участки бездорожья, но и водные преграды. Дополнительный модуль автомобиля можно использовать как медицинский центр, жилой комплекс, небольшую буровую установку, электростанцию или как место для размещения дополнительных людей.Вездеход «Хаски» имеет более скромную колесную базу – 6x6. Особенностью модели является толстый корпус и высокая ремонтопригодность даже в полевых условиях. Авто может разместить до 14 пассажиров, а также имеет бак на 210 литров и запас бензина еще на 370 литров.Следующий вездеход – К8 «Русак» Автомобиль значительно меньше предыдущих, однако способен перевозить до 20 пассажиров. Его главная особенность – использование двух дополнительных электромоторов, которые легко заводятся даже при самых низких температурах. И последняя новейшая российская разработка – гусеничная машина «Хорт». Она самая маленькая из представленных, грузоподъемность – 500 кг, максимальное число пассажиров – 6 человек. Новинка уже прошла успешные испытания на Чукотке и в Якутии.