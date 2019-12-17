Журналистка из Швеции удивлена тем, что в России дети ходят в театр





Приехав в Северную столицу и впервые побывав в Санкт-Петербурге в Мариинском театре, туристка оказалась удивлена тем фактом, что в России высокая культура не является времяпрепровождением исключительно взрослых. На представлении "Русские сказки. Театрализованный концерт для детей" присутствовало немало школьников, хотя само действо состояло не только из вымышленных историй французских, норвежских и русских авторов для малышей, но и из большого объёма музыкальной программы, представленной произведениями мировых классиков. В итоге 9-летняя дочь журналистки не пожалела о культурном походе. Общаясь же со своей подругой, которая сопровождала гостью из Швеции, та услышала жалобу, что ей не удаётся заставить сидеть в театре спокойно 5-летнего сына, и он несколько раз начинал копошиться. На это представительница зарубежных СМИ констатировала, в её стране дети бы уже давно разнесли весь зал, удивившись, как охотно российские чада ходят на такие представления.Позже туристка побывала и в Москве, посетив вместе с дочерью Большой театр. На этот раз они пошли на "Лебединое озеро", которое состоит из двух актов и длится три часа, но даже там российские малыши не выражали недовольство и спокойно смотрели историю, больше интересную взрослой аудитории. Работница СМИ была очень удивлена этому факту и добавила, её дочь оценила балет и готова снова побывать на таком представлении.