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Журналистка из Швеции удивлена тем, что в России дети ходят в театр

Журналистка из Швеции рассказала о своих впечатлениях после пребывания в России. Работница СМИ удивлена тем, что российские дети ходят в театр.

Приехав в Северную столицу и впервые побывав в Санкт-Петербурге в Мариинском театре, туристка оказалась удивлена тем фактом, что в России высокая культура не является времяпрепровождением исключительно взрослых. На представлении "Русские сказки. Театрализованный концерт для детей" присутствовало немало школьников, хотя само действо состояло не только из вымышленных историй французских, норвежских и русских авторов для малышей, но и из большого объёма музыкальной программы, представленной произведениями мировых классиков. В итоге 9-летняя дочь журналистки не пожалела о культурном походе. Общаясь же со своей подругой, которая сопровождала гостью из Швеции, та услышала жалобу, что ей не удаётся заставить сидеть в театре спокойно 5-летнего сына, и он несколько раз начинал копошиться. На это представительница зарубежных СМИ констатировала, в её стране дети бы уже давно разнесли весь зал, удивившись, как охотно российские чада ходят на такие представления.

Позже туристка побывала и в Москве, посетив вместе с дочерью Большой театр. На этот раз они пошли на "Лебединое озеро", которое состоит из двух актов и длится три часа, но даже там российские малыши не выражали недовольство и спокойно смотрели историю, больше интересную взрослой аудитории. Работница СМИ была очень удивлена этому факту и добавила, её дочь оценила балет и готова снова побывать на таком представлении.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:50

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