Энтузиасты создали бесплатный Mortal Kombat с сотней бойцов
Обычный энтузиасты из Сети создали собственный идеальный, но при этом бесплатный, Mortal Kombat. Новинка использует старый движок, напоминающий игру 90-х годов, однако она похвастается сотней бойцов и множеством карт.
Полное название игры – Mortal Kombat Project Ultimate Revitalized v.1.9. Новинка разработана на движке MUGEN и похвастается большим выбором бойцом, всего их будет 100. Также разработчики позаботились, чтобы игрокам было не скучно и создали 450 разнообразных карт для сражений. В списке персонажей можно встретить тех, кто никогда не появлялся в 2D-версии игры: Kenshi, Frost и Tanya. Не забыли создатели и про любимых всеми Sub-Zero, Scorpion, Noob Saibot и многих других.
Данная Mortal Kombat распространяется бесплатно, ее может скачать любой желающий. Из-за старого движка игра не требует современного компьютера, поэтому новинка запустится практически на любой конфигурации. Авторы проекта обещают продолжать разработку и добавлять новых персонажей и арены, однако отмечают, происходить это будет нечасто, так как их силы сильно ограничены.
Напомним, последний официальный проект франшизы Mortal Kombat для основных платформ вышел в апреле 2019 года. В последствии он получил множество дополнений, в основном состоящих из дополнительных героев. Среди них встречаются представители других популярных вселенных: Терминатор и Спаун.
Полное название игры – Mortal Kombat Project Ultimate Revitalized v.1.9. Новинка разработана на движке MUGEN и похвастается большим выбором бойцом, всего их будет 100. Также разработчики позаботились, чтобы игрокам было не скучно и создали 450 разнообразных карт для сражений. В списке персонажей можно встретить тех, кто никогда не появлялся в 2D-версии игры: Kenshi, Frost и Tanya. Не забыли создатели и про любимых всеми Sub-Zero, Scorpion, Noob Saibot и многих других.
Данная Mortal Kombat распространяется бесплатно, ее может скачать любой желающий. Из-за старого движка игра не требует современного компьютера, поэтому новинка запустится практически на любой конфигурации. Авторы проекта обещают продолжать разработку и добавлять новых персонажей и арены, однако отмечают, происходить это будет нечасто, так как их силы сильно ограничены.
Напомним, последний официальный проект франшизы Mortal Kombat для основных платформ вышел в апреле 2019 года. В последствии он получил множество дополнений, в основном состоящих из дополнительных героев. Среди них встречаются представители других популярных вселенных: Терминатор и Спаун.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:32