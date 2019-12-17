"Отвлекают от главного": Павел Прилучный считает женщин мужской слабостью





В кинокартине, работа над которой продолжалась больше 1,5 лет, Павел Прилучный получил одну из главных ролей. Он сыграл командира Южного общества декабристов, характер которого посчитал суровым. В новом интервью артист назвал своего персонажа деспотом и признался в своей схожести с ним. В частности, герой киноленты не заводил отношения, считая, что возлюбленная становится слабостью, которая отвлекает от главного. С этим соглашается избранник Агаты Муцениеце, отмечая, что старается разграничивать карьеру и семью.Павел Прилучный пожаловался на костюмы героев, поскольку в них было холодно зимой и жарко летом. Также актера не устроила яркая расцветка, из-за которой, по мнению звезды, гвардейцы превращались в “пушечное мясо”.