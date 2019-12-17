"Муж бросил ее деликатно": Экстрасенс Елена Христафарида высказалась о разводе Нелли Ермолаевой





Экстрасенс Елена Христафарида отметила, что муж бросил Нелли Ермолаеву очень деликатно, именно он стал инициатором разрыва с возлюбленной, однако довела до этого она сама. Сейчас еще есть шанс восстановить отношения, добавила эксперт, а ресторатор, как видно, очень оберегает Нелли Ермолаеву от критики. Экс-участница проекта "Дом-2" может еще наладить отношения с мужем, но для этого ей необходимо пересмотреть свои взгляды, обратиться к практикам и направить энергию в семью, которой сейчас Кириллу Андрееву не хватает. Также брюнетке следует обратиться к своему ангелу-хранителю, отметила Христафарида.Экстрасенс добавила, Нелли Ермолаева не останется надолго одна, достойных мужчин, которым она нравится, вокруг звезды сейчас много. Однако о серьезных отношениях и переменах в жизни брюнетка задумается только через несколько месяцев после развода с Кириллом Андреевым. При этом Нелли Ермолаева оттолкнет большинство претендентов на ее сердце своим дерзким характером, не все смогут жить со звездой.Что касается маленького сына Ермолаевой Мирона, то у него в жизни все будет хорошо, считает Елена Христафарида. Перемены его не затронут. У мальчика хорошие перспективы в будущем, и развод не помешает ему расти в гармонии с собой и своим родом, считает экстрасенс.