Кейт Миддлтон рассказала о неожиданном таланте принца Уильяма





Недавно по телевидению в Британии вышел рождественский выпуск кулинарного проекта, гостями которого стали герцог и герцогиня Кембриджские. Кейт Миддлтон поделилась, что в начале романа с принцем, когда оба были студентами и снимали жилье, он часто готовил всевозможные блюда, чтобы ее удивить. Например, ему неплохо удавались “спагетти болоньезе”, а также ей нравились завтраки возлюбленного.Однако сейчас принц Уильям уже смирился с умениями жены, которая занимается готовкой для всей семьи. Наследник британского престола пошутил, что из-за необходимости есть стряпню жены, он такой тощий. На самом деле Кейт Миддлтон любит готовить, особенно торты, над которыми она колдует ночью, когда все спят. При этом у герцогини Кембриджской не получается рассчитывать пропорции, поэтому нередко у нее остается много крема и теста.