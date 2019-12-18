АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
EUR 69.68 USD 62.53
Курс валют на 18.12.2019

Кейт Миддлтон рассказала о неожиданном таланте принца Уильяма

Общественность выяснила неизвестные подробности первых лет совместной жизни Кейт Миддлтон и принца Уильяма. При посещении кулинарного шоу Berry Royal Christmas герцогиня Кембриджская решила поделиться подробностями о неожиданном таланте возлюбленного.

Недавно по телевидению в Британии вышел рождественский выпуск кулинарного проекта, гостями которого стали герцог и герцогиня Кембриджские. Кейт Миддлтон поделилась, что в начале романа с принцем, когда оба были студентами и снимали жилье, он часто готовил всевозможные блюда, чтобы ее удивить. Например, ему неплохо удавались “спагетти болоньезе”, а также ей нравились завтраки возлюбленного.

Однако сейчас принц Уильям уже смирился с умениями жены, которая занимается готовкой для всей семьи. Наследник британского престола пошутил, что из-за необходимости есть стряпню жены, он такой тощий. На самом деле Кейт Миддлтон любит готовить, особенно торты, над которыми она колдует ночью, когда все спят. При этом у герцогини Кембриджской не получается рассчитывать пропорции, поэтому нередко у нее остается много крема и теста.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Установлено, что мужчины-ученые хвалят себя чаще…
Кейт Миддлтон рассказала о неожиданном таланте принца…
Энтузиасты создали бесплатный Mortal Kombat с сотней…
Ученые опровергли разрушительное влияние синего света от смартфона на…
Эксперты назвали популярную одежду, которая вскоре выйдет из…
Медики назвали 4 причины, почему человеку нужно есть…
Airbus разрабатывает пассажирский самолет для очень дальних…
Появились первые отзывы на «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Они…
Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40…
Ученые из США доказали, что бабочки-медведицы не боятся…
Ирина Шейк снялась для обложки журнала в металлическом…
Ученые рассказали, откуда у человека появляется…
Актриса Мейтленд Уорд ушла из фильмов Disney в порно из-за больших…
Шарлиз Терон первый раз рассказала, как мать убила ее…
Пользователи Twitter массово жалуются на сбой в работе…
Ученые приблизились к разгадке проблемы мужского…
Ученые обнаружили в Средиземном море место крупнейшего…
Журналистка из Швеции удивлена тем, что в России дети ходят в…
Toyota планирует в 2020 году продать 10,8 миллионов…
Эксперты назвали эффективные способы восстановить отношения в…
Экс-жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита ответила на обвинения со стороны бывшего мужа и его…
«Я очень горжусь участием в этом фильме»: Кристен Стюарт отреагировала на провал «Ангелов…
Существует ли вероятность дестабилизации рынка донатов в России из-за ситуации вокруг…
"Отвлекают от главного": Павел Прилучный считает женщин мужской…
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо годовалого сына…
Михаил Боярский признался, он стал ворчливым и…
Ученые сообщают о пересечении северным полюсом нулевого…
"Муж бросил ее деликатно": Экстрасенс Елена Христафарида высказалась о разводе Нелли…
В Китае найден 5000-летний скелет с редкой формой…
"Навык быть сильным": Кирилл Андреев высказался о разводе с экс-участницей "Дома-2" Нелли…
Украинская plus-size модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди намерена стать…
"Не могу найти себя": Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов впал в жуткую…
В Сети опубликованы характеристики всех смартфонов линейки OnePlus…
В Липецкой области пожилая пациентка на ходу выпала из машины “скорой…
«Одно лицо»: Стас Барецкий считает Грету Тунберг своей…
Ольга Бузова на "План Б" заявила, что помогла Дмитрию Тарасову построить футбольную…
Сергей Соседов объяснил, почему фильм-концерт Аллы Пугачевой не стоит…
Песня Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» впервые за 25 лет возглавила чарт…
Татьяна Навка похвалилась трудовым подвигом младшей…
В Германии нашли способ удалять татуировки более щадящим…
Просмотреть все новости