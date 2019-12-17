"Навык быть сильным": Кирилл Андреев высказался о разводе с экс-участницей "Дома-2" Нелли Ермолаевой





После того, как экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева подтвердила развод со своим мужем Кириллом Андреевым. многие поклонники оказались шокированы подобной новостью. Фанаты просят молодую мамочку еще раз подумать, веь у пары растет сын Мирон. Не так давно звезда реалити-шоу также сообщила, что переезжает и ей очень тяжело, но тогда подробностей разглашать не стала.Теперь же ситуацию в своем микроблоге в Instagram прокомментировал экс-супруг Нелли Ермолаевой Кирилл Андреев. Ресторатор отметил, что сейчас пришло время отрабатывать единственный навык, который помогает человеку преодолевать трудности в жизни - быть сильным. "С Новым годом", - добавил бывший избранник звезды реалити-шоу.Многие поклонники посочувствовали Кириллу Андрееву, попросив его еще раз постараться сохранить свою семью. Фолловеры считают, Нелли Ермолаева просто хочет внимания, а развод ей совсем не нужен, ведь очевидно, что супруги еще любят друг друга.