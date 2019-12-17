В Сети опубликованы характеристики всех смартфонов линейки OnePlus 8





OnePlus 8 Lite получит процессор MediaTek Dimensity 1000, отличающийся поддержкой 5G. Модель должна иметь до 8 Гб ОЗУ и до 256 Гб внутренней памяти. Смартфон оснастят 6,4-дюймовым дисплеем, имеющим разрешение 2400x1080 пикселей. Основная камера будет тройной: 48, 16 и 12 МП. Емкость батареи – 4000 мАч. Цена модели составит от 429 до 472 долларов.Обычный OnePlus 8 похвастается 6,44-дюймовым экраном с аналогичным разрешением. В основе устройства окажется топовый процессор Snapdragon 865. Объем ОЗУ будет доходить до 12 Гб, а памяти – до 256. Основная камера тоже тройная, но главный кристалл получит 64 Мп. Аккумулятор имеет аналогичный объем, но поддерживает быструю зарядку на 30 Вт. Цена – 472-572 доллара.OnePlus 8 Pro будет отличаться от обычной версии дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и двойной фронтальной камерой. Также устройство похвастается аккумулятором с емкостью 4500 мАч, поддерживающим быструю зарядку до 50 Вт. В зависимости от объема ОЗУ и внутренней памяти смартфон будет стоить от 644 до 787 долларов. Компания пока не сообщила время начала продаж.