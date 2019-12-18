Эксперты назвали популярную одежду, которая вскоре выйдет из моды





Модные эксперты заключили, такие желанные многими представительницами прекрасного пола шорты-велосипедки уже в следующем сезоне не будут в числе трендовой одежды. Их владельцам придётся больше не надевать купленный предмет. Аналогичная судьба ждёт и кроссовки с массивными размерами ugly sneakers. Специалисты отмечают, уже в конце этого сезона они начали выходить из моды, и покупатели более охотно отдавали предпочтение обуви с изящным дизайном. Не все аксессуары можно будет применять в создании образа в 2020 году. В числе тех, которые придётся забыть, оказались узкие очки, появившиеся впервые в конце 90-х годов, а также объёмный бархатный ободок. Негативную реакцию у многих знатоков моды вызывают сумки из прозрачного материала. Они рекомендуют использовать их, чтобы не портить свой имидж.Сделали эксперты и прогноз на наступающий год. По их мнению, нужно обратить внимание на ободок от итальянского дома Prada и кеды из кожи от бренда Alexander McQueen.