Эксперты назвали популярную одежду, которая вскоре выйдет из моды
В текущем году многие вещи стали лидерами моды, но век такой популярности недолог. Эксперты назвали трендовые виды одежды, которые вскоре перестанут пользоваться успехом.
Модные эксперты заключили, такие желанные многими представительницами прекрасного пола шорты-велосипедки уже в следующем сезоне не будут в числе трендовой одежды. Их владельцам придётся больше не надевать купленный предмет. Аналогичная судьба ждёт и кроссовки с массивными размерами ugly sneakers. Специалисты отмечают, уже в конце этого сезона они начали выходить из моды, и покупатели более охотно отдавали предпочтение обуви с изящным дизайном. Не все аксессуары можно будет применять в создании образа в 2020 году. В числе тех, которые придётся забыть, оказались узкие очки, появившиеся впервые в конце 90-х годов, а также объёмный бархатный ободок. Негативную реакцию у многих знатоков моды вызывают сумки из прозрачного материала. Они рекомендуют использовать их, чтобы не портить свой имидж.
Сделали эксперты и прогноз на наступающий год. По их мнению, нужно обратить внимание на ободок от итальянского дома Prada и кеды из кожи от бренда Alexander McQueen.
Модные эксперты заключили, такие желанные многими представительницами прекрасного пола шорты-велосипедки уже в следующем сезоне не будут в числе трендовой одежды. Их владельцам придётся больше не надевать купленный предмет. Аналогичная судьба ждёт и кроссовки с массивными размерами ugly sneakers. Специалисты отмечают, уже в конце этого сезона они начали выходить из моды, и покупатели более охотно отдавали предпочтение обуви с изящным дизайном. Не все аксессуары можно будет применять в создании образа в 2020 году. В числе тех, которые придётся забыть, оказались узкие очки, появившиеся впервые в конце 90-х годов, а также объёмный бархатный ободок. Негативную реакцию у многих знатоков моды вызывают сумки из прозрачного материала. Они рекомендуют использовать их, чтобы не портить свой имидж.
Сделали эксперты и прогноз на наступающий год. По их мнению, нужно обратить внимание на ободок от итальянского дома Prada и кеды из кожи от бренда Alexander McQueen.
Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:30