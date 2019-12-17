Шарлиз Терон первый раз рассказала, как мать убила ее отца
Шарлиз Терон поделилась своими страшными воспоминаниями. Знаменитая актриса вспомнила, как мать лишила жизни ее отца.
Во время своего интервью радиостанции NPR Шарлиз Терон впервые сообщила обстоятельства ужасной истории юности. Когда ей было 15 лет ее мать при попытках спасти дочь и себя, убила мужа – отца знаменитости Чарльза Терона. Актриса вспоминает, что он в тот день родитель был пьян, а в руках держал пистолет. Мужчина он грозился, что всех убьет. Будущая знаменитость и ее мать прятались в спальне и поддерживали дверь спинами, но Чарльз Терон открыл стрельбу прямо через дверь. Выстрелив три раза, он промахнулся, и тогда мать, схватив ружье, стала также стрелять, и одна пуля попала в отца.
Шарлиз Терон сообщила, мать не осудили, так как ее поступок посчитали самообороной. Актриса рассказала свою историю ради людей, живущих с алкоголиками и наркоманами, ведь они должны всегда помнить, как эти вредные привычки могут разрушить человеческие судьбы. Знаменитость призывает женщин обращаться за помощью и не терпеть насилие в семье.
Во время своего интервью радиостанции NPR Шарлиз Терон впервые сообщила обстоятельства ужасной истории юности. Когда ей было 15 лет ее мать при попытках спасти дочь и себя, убила мужа – отца знаменитости Чарльза Терона. Актриса вспоминает, что он в тот день родитель был пьян, а в руках держал пистолет. Мужчина он грозился, что всех убьет. Будущая знаменитость и ее мать прятались в спальне и поддерживали дверь спинами, но Чарльз Терон открыл стрельбу прямо через дверь. Выстрелив три раза, он промахнулся, и тогда мать, схватив ружье, стала также стрелять, и одна пуля попала в отца.
Шарлиз Терон сообщила, мать не осудили, так как ее поступок посчитали самообороной. Актриса рассказала свою историю ради людей, живущих с алкоголиками и наркоманами, ведь они должны всегда помнить, как эти вредные привычки могут разрушить человеческие судьбы. Знаменитость призывает женщин обращаться за помощью и не терпеть насилие в семье.