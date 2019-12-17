"Не могу найти себя": Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов впал в жуткую депрессию





Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов признался, что после расставания с Анастасией Балинской он вовсе потерял смысл жизни и запутался. Молодой человек не знает, что ему делать с безответной любовью к Анастасии Ивановой. а работа не приносит удовольствия. Бывший проектант устроился в ночной клуб, но хорошим свое рабочее место не считает.Алексей Кудряшов добавил, он боится, что на этой работе растеряет лучшее, что в нем есть, свою изюминку - доброту, искренность, честность, доверчивость. Анастасию Иванову экс-участник проекта "Дом-2" называет своей потенциальной девушкой, отмечая, если бы у него была хорошая работа и деньги, он бы мог сейчас строить с ней отношения, однако денег нет, он впал депрессию и вовсе не понимает, куда двигаться дальше, чем заниматься и где найти себя.