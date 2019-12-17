В Липецкой области пожилая пациентка на ходу выпала из машины “скорой помощи”





Сейчас в отношении медика осуществляется расследование по ч. 2 ст. 118 УК РФ. Известно, что в начале апреля на 29-м км трассы, соединяющей Липецк и Хлевное, экипаж ДПС нашел выпавшую из салона скорой помощи гражданку. Потерпевшую, как удалось установить, на фоне подозрения на инсульт госпитализировали из дома, а на пути в ГУЗ “Задонская МРБ” ее оставили одну в задней части салона. Во время поездки пациентке стало плохо, но просьба предоставить помощь была отвергнута в грубой форме. Тогда россиянка облокотилась на незакрытую дверь и выпала на проезжую часть, что привело к перелому бедра, а также челюсти. Тот факт, что находящейся в тяжелом состоянии женщины нет в машине, заметили лишь после приезда в медучреждение.Сейчас за протеканием расследования следят сотрудники прокуратуры Липецкой области.