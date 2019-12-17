Ольга Бузова на "План Б" заявила, что помогла Дмитрию Тарасову построить футбольную карьеру





Зато во время последнего эфира телешоу, Бузова внезапно вспомнила про своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова и прозрачно намекнула, что именно благодаря её поддержке футболист добился успеха в своей спортивной карьере и многого достиг.Телеведущая поведала, что вновь готова подарить свою любовь другому мужчине, помочь ему своими ресурсами. Но всё дело в том, что пока у Ольги не получается встретить того единственного, которому бы она смогла довериться и открыться в полной мере.Напомним, нынешняя жизненная ситуация у Дмитрия Тарасова не из самых лучших. Футболист около полугода находится без клуба, постоянно конфликтует со своими бывшими жёнами. В последнее время даже стал передвигаться с помощью метро. Хотя сам он заявляет, что пересел с дорогой иномарки на поезд только ради удобства и экономии времени.