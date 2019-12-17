АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

Ольга Бузова на "План Б" заявила, что помогла Дмитрию Тарасову построить футбольную карьеру

Хотя телепроект «План Б» ещё не закончился, телезвезда Ольга Бузова по факту закончила в нём своё участие. Всё дело в том, что она отвергла обоих финалистов, которые боролись за её сердце.
Ольга Бузова на "План Б" заявила, что помогла Дмитрию Тарасову построить футбольную карьеру

Зато во время последнего эфира телешоу, Бузова внезапно вспомнила про своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова и прозрачно намекнула, что именно благодаря её поддержке футболист добился успеха в своей спортивной карьере и многого достиг.

Телеведущая поведала, что вновь готова подарить свою любовь другому мужчине, помочь ему своими ресурсами. Но всё дело в том, что пока у Ольги не получается встретить того единственного, которому бы она смогла довериться и открыться в полной мере.

Напомним, нынешняя жизненная ситуация у Дмитрия Тарасова не из самых лучших. Футболист около полугода находится без клуба, постоянно конфликтует со своими бывшими жёнами. В последнее время даже стал передвигаться с помощью метро. Хотя сам он заявляет, что пересел с дорогой иномарки на поезд только ради удобства и экономии времени.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Существует ли вероятность дестабилизации рынка донатов в России из-за ситуации вокруг…
"Отвлекают от главного": Павел Прилучный считает женщин мужской…
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо годовалого сына…
Михаил Боярский признался, он стал ворчливым и…
Ученые сообщают о пересечении северным полюсом нулевого…
"Муж бросил ее деликатно": Экстрасенс Елена Христафарида высказалась о разводе Нелли…
В Китае найден 5000-летний скелет с редкой формой…
"Навык быть сильным": Кирилл Андреев высказался о разводе с экс-участницей "Дома-2" Нелли…
Украинская plus-size модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди намерена стать…
"Не могу найти себя": Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов впал в жуткую…
В Сети опубликованы характеристики всех смартфонов линейки OnePlus…
В Липецкой области пожилая пациентка на ходу выпала из машины “скорой…
«Одно лицо»: Стас Барецкий считает Грету Тунберг своей…
Ольга Бузова на "План Б" заявила, что помогла Дмитрию Тарасову построить футбольную…
Сергей Соседов объяснил, почему фильм-концерт Аллы Пугачевой не стоит…
Песня Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» впервые за 25 лет возглавила чарт…
Татьяна Навка похвалилась трудовым подвигом младшей…
В Германии нашли способ удалять татуировки более щадящим…
В Исландии за сутки произошло 1000…
Медики разрушили 9 мифов о физических…
Состоялась презентация бюджетного смартфона Samsung Galaxy…
Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери…
В Гвинейском заливе пиратами захвачен нефтяной…
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
Анастасия Решетова рассказала, что была нелюбимым…
Нарколог назвал способы быстро избавиться от алкогольного…
Медики рассказали, в чем опасность смартфонов для здоровья и…
В Австралии питон пробрался в жилое помещение и уснул на…
Беременная участница "Дом-2" Александра Черно выдвинула ультиматум руководству…
Toyota начнет внедрение беспилотных технологий с…
Совладелец “Лукойл” Леонид Федун в ухудшении климата обвинил…
Гарик Харламов оставил Кристину Асмус одну в важный…
Лариса Гузеева вспомнила, как оставила новорожденного сына и отправилась…
Лечащий врач винит в конфликте Даны Борисовой с дочерью нервный срыв у…
В МВД РФ заявили о росте числа связанных с распространением порнографии…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказал Андрею Григорьеву-Аполлонову новый…
"Сам бы от себя ушел": Дмитрий Исхаков пошутил по поводу "ухода" Полины Гагариной к Евгению…
Игра престолов, Дональд Трамп и многое другое: Сбывшиеся пророчества из…
Психолог рассказал, как подготовиться к новогодним праздникам воспитывающих ребенка-аутиста…
Телеведущая Ксения Бородина расстроилась, что Курбан Омаров подарил ей браслет вместо часов от…
Просмотреть все новости