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Пользователи Twitter массово жалуются на сбой в работе соцсети

Пользователи Twitter массово жалуются на сбои в работе социальной сети. Наличие неполадки подтверждается сервисом Downdetector.

Согласно полученным данным, около 47% юзеров не могли получить доступ к десктопной версии Twitter, а еще 33% сообщили о проблеме с работой мобильного приложения. В равной мере фиксируются сбои на Android и iOS, а первые сообщения о наличии затруднений начали появляться к 18:00 мск. Преимущественно пострадали пользователи Сети из Великобритании, Японии и США, а также жалобы принимаются от граждан Франции.

На данный момент представители Twitter не комментируют возникшую неполадку. Неизвестно, как быстро проблема может быть исправлена.

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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:30

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