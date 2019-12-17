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Сергей Соседов объяснил, почему фильм-концерт Аллы Пугачевой не стоит внимания

Сергей Соседов прокомментировал музыкальный фильм Аллы Пугачевой "Тот самый концерт", который недавно был в прокате во многих кинотеатрах страны. Музыкальный критик объяснил, почему эта работа не стоит внимания, и назвал её виденарезкой.
Сергей Соседов объяснил, почему фильм-концерт Аллы Пугачевой не стоит внимания

Известно, в уходящем году фанаты Аллы Пугачевой получили возможность впервые за много лет побывать на её сольном концерте. Естественно, не всем выпал шанс купить билеты, стоимость которых оказалась очень существенной. Для всех этих людей Примадонна устроила сюрприз, выпустив фильм-концерт, который начали транслировать во многих кинозалах. Поклонники высоко отозвались о нём, но Сергей Соседов решил даже не ходить на показ, неудовлетворившись качеством материала. Эксперт заметил, вся картина состоит из различных видеонарезок, на которые звукорежиссёры наложили аудиодорожку. По его мнению, в кадре мог находиться вообще любой артист, а потому лента не стоит внимания. Кроме того, специалист дал невысокую оценку тематике новых композиций звезды. Они, считает критик, в большинстве имеют отношению к стилю шансон, а это не вызывает у него положительных эмоций. Исполнять подобный репертуар в 70-летнем возрасте неправильно.

Тем не менее, Сергей Соседов не сомневается, что "Тот самый концерт" в кинопрокате получит оглушительный успех. На это указывают цифры сборов, достигающие 30 миллионов рублей. По имеющимся данным, из 147 картин, работа Аллы Пугачевой поднялась на 9 место в рейтинге, сообщает Nation News.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:26

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