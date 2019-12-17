В Китае найден 5000-летний скелет с редкой формой карликовости





Археологи считают, что такие останки находились возле скелетов людей среднего роста, проживавших в период 3300 и 2900 годами до н. э. У всех них руки располагались вдоль тела, а у человека-карлика они были за спиной. После проведенных опытов специалисты диагностировали дисплазию скелета – это ряд состояний, влияющих на рост костей. Болезнь нечасто встречается в нынешнее время, а в записях археологов найдено лишь 40 подобных случаев.Исследователь Сиан Хэлкроу сообщает, что нетрудоспособность в прошлое время не всегда имела негативный смысл, скорее всего, таких людей почитали в определенных ситуациях.У 5000-летней находки руки и ноги были короткими, голова и туловище небольшими. Эксперты предполагают, что в случае со скелетом проблема вызвана заболеваниями щитовидной железы или гипофиза в раннем детстве. Скорее всего, ему необходима была поддержка других, но анализируя, как лежали все останки поблизости с другими скелетами, вероятно, тот человек-карлик считался изгоем.