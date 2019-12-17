В Германии нашли способ удалять татуировки более щадящим образом





Обычный метод удаление татуировок предполагает использование лазера. Последний воздействует на кожу человека, разрушая отдельные ее клетки, а также приводит к уничтожению краски. Все это сопровождается сильными болезненными ощущением и остаточными рубцами. Даже современные технологии незначительно сократили негативные эффекты такой методики.Специалисты из Германии нашли новый способ удаления нежелательной татуировки. Для этого они предлагают использовать не только лазер, но и ультразвук. Последний играет в данном процессе ключевую роль: он расслабляет ткани кожи, ускоряет процесс выведения краски, проводит массаж внутренних слоев кожного покрова, повышает кровоснабжение и ускоряет заживление. Кроме того, ультразвук увеличивает эффективность работы лазера.Все это приводит к тому, что процесс удаление татуировки становится более щадящим, быстрым и менее болезненным. Обычно процедура занимает около 15 сеансов, а теперь их число значительно сократиться. Специалисты планируют выпустить компактное устройство, использующее лазер и ультразвук. Сколько оно будет стоит – неизвестно.