В Гвинейском заливе пиратами захвачен нефтяной танкер
В Гвинейском заливе за 110 км от берегов Нигерии транспортирующий нефть танкер Duke оказался захвачен пиратами. Злоумышленники взяли в плен не менее 20 человек, являющихся членами экипажа.
Судно является собственностью базирующейся в Великобритании фирмы Union Maritime Ltd. В период ЧП танкер осуществлял переход из Анголы в Того, однако достичь пункта назначения помешали высадившиеся на борт пираты. Сведения об инциденте в Западной Африке появились еще 15 декабря. Лондонское издание Lloyd’s List уточняет, танкер Duke осуществлял свое путешествие под флагом Маршалловых островов, а в состав членов экипажа входят граждане Нигерии, а также Индии. Одного моряка захватчики решили оставить, чтобы он взял на себя управление судном.
Гвинейский залив в течение последних лет обзавелся статусом опасного для судоходства, причиной чему является угроза пиратства.
Судно является собственностью базирующейся в Великобритании фирмы Union Maritime Ltd. В период ЧП танкер осуществлял переход из Анголы в Того, однако достичь пункта назначения помешали высадившиеся на борт пираты. Сведения об инциденте в Западной Африке появились еще 15 декабря. Лондонское издание Lloyd’s List уточняет, танкер Duke осуществлял свое путешествие под флагом Маршалловых островов, а в состав членов экипажа входят граждане Нигерии, а также Индии. Одного моряка захватчики решили оставить, чтобы он взял на себя управление судном.
Гвинейский залив в течение последних лет обзавелся статусом опасного для судоходства, причиной чему является угроза пиратства.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:46