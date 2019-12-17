В Гвинейском заливе пиратами захвачен нефтяной танкер





Судно является собственностью базирующейся в Великобритании фирмы Union Maritime Ltd. В период ЧП танкер осуществлял переход из Анголы в Того, однако достичь пункта назначения помешали высадившиеся на борт пираты. Сведения об инциденте в Западной Африке появились еще 15 декабря. Лондонское издание Lloyd’s List уточняет, танкер Duke осуществлял свое путешествие под флагом Маршалловых островов, а в состав членов экипажа входят граждане Нигерии, а также Индии. Одного моряка захватчики решили оставить, чтобы он взял на себя управление судном.Гвинейский залив в течение последних лет обзавелся статусом опасного для судоходства, причиной чему является угроза пиратства.