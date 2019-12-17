Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери Марии

Анна Хилькевич позировала для новых кадров вместе с мужем и дочерьми, осмелившись впервые показать лицо Марии. Актриса долгое время скрывала ее внешность, но недавно показала снимки с новой фотосессии для журнала “7 Дней”. Звезда планировала сделать такой сюрприз для читателей в честь первого дня рождения младшей дочери, но в итоге фотографии получились в новогоднем стиле. Во время фотосессии Хилькевич переживала о том, как себя чувствуют дети, а также она обращала внимание на супруга, который не любит фотографироваться.Звезда соглашается с тем, что дочери очень похожи между собой, но Хилькевич считает, ее старшая наследница пошла в отца. Актриса раскрыла некоторые факты из личной жизни, например, она всегда была уверена, что у нее будут сыновья, а также подтвердила, у Арианны и Марии действительно голубые глаза.