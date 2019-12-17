Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий поверхность





Во время создания данного материала ученые вдохновлялись листком лотоса, известного своими отталкивающими свойствами. Специалисты использовали для этого два метода: инженерный и химический. С помощью первого они покрыли поверхность микроскопическими морщинами, расположенными в определенной последовательности. После этого данная разработка обрабатывается специальными веществами, лишь усиливающими подобный эффект.В результате ученые получили самоочищающийся материал. Он справляется с водой, кровью, грязью, бактериями и другими микроорганизмами. Тесты показали, что даже после нахождения материала в самых грязных местах, его поверхность оставалась практически полностью чистой и нетронутой.Ученые отмечают, их разработка может быть использована для производства предметов любой формы. Ее можно применять на дверных ручках, посуде, технике, перилах, упаковках, общественных местах, поручнях и т. д. Еще одна особенность материала заключается в простоте, быстроте и дешевизне его производства. Несмотря на свои поражающие свойства, новинка имеет низкую себестоимость, что позволяет применять ее в широком спектре ситуаций.