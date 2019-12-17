Состоялась презентация бюджетного смартфона Samsung Galaxy A01





Основой гаджета стал 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,95 Ггц. При этом в компании решили применить нестандартный подход к созданию устройства из этой ценовой категории. Несмотря на статус бюджетного смартфона, Samsung Galaxy A01 получил 6 и 8 Гб оперативной памяти, а также диск для хранения медиафайлов и установки приложений с объёмом 128 Гб. Экран имеет размер 5,7 дюймов при достаточно широких рамках, а фронтальная камера на 5 Мп расположена в небольшом каплевидном вырезе в верхней части дисплея, изготовленного по технологии Infinity-V HD+. На задней панели аппарата расположена двухмодульная камера с объективами, имеющими производительность 13 и 2 Мп. Запас энергии аккумулятора составляет 3000 мАч.Известно, "умный" телефон получит три оттенка корпуса - чёрный, синий и красный. Стоимость смартфона Samsung Galaxy A01 и его предполагаемая география распространения пока хранится в тайне.