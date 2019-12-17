АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

Состоялась презентация бюджетного смартфона Samsung Galaxy A01

Южнокорейская компания представила новый девайс Samsung Galaxy A01. Производитель рассекретил параметры бюджетного смартфона, но его стоимость пока не названа.
Состоялась презентация бюджетного смартфона Samsung Galaxy A01

Основой гаджета стал 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,95 Ггц. При этом в компании решили применить нестандартный подход к созданию устройства из этой ценовой категории. Несмотря на статус бюджетного смартфона, Samsung Galaxy A01 получил 6 и 8 Гб оперативной памяти, а также диск для хранения медиафайлов и установки приложений с объёмом 128 Гб. Экран имеет размер 5,7 дюймов при достаточно широких рамках, а фронтальная камера на 5 Мп расположена в небольшом каплевидном вырезе в верхней части дисплея, изготовленного по технологии Infinity-V HD+. На задней панели аппарата расположена двухмодульная камера с объективами, имеющими производительность 13 и 2 Мп. Запас энергии аккумулятора составляет 3000 мАч.

Известно, "умный" телефон получит три оттенка корпуса - чёрный, синий и красный. Стоимость смартфона Samsung Galaxy A01 и его предполагаемая география распространения пока хранится в тайне.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка похвалилась трудовым подвигом младшей…
В Германии нашли способ удалять татуировки более щадящим…
В Исландии за сутки произошло 1000…
Медики разрушили 9 мифов о физических…
Состоялась презентация бюджетного смартфона Samsung Galaxy…
Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери…
В Гвинейском заливе пиратами захвачен нефтяной…
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
Анастасия Решетова рассказала, что была нелюбимым…
Нарколог назвал способы быстро избавиться от алкогольного…
Медики рассказали, в чем опасность смартфонов для здоровья и…
В Австралии питон пробрался в жилое помещение и уснул на…
Беременная участница "Дом-2" Александра Черно выдвинула ультиматум руководству…
Toyota начнет внедрение беспилотных технологий с…
Совладелец “Лукойл” Леонид Федун в ухудшении климата обвинил…
Гарик Харламов оставил Кристину Асмус одну в важный…
Лариса Гузеева вспомнила, как оставила новорожденного сына и отправилась…
Лечащий врач винит в конфликте Даны Борисовой с дочерью нервный срыв у…
В МВД РФ заявили о росте числа связанных с распространением порнографии…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказал Андрею Григорьеву-Аполлонову новый…
"Сам бы от себя ушел": Дмитрий Исхаков пошутил по поводу "ухода" Полины Гагариной к Евгению…
Игра престолов, Дональд Трамп и многое другое: Сбывшиеся пророчества из…
Психолог рассказал, как подготовиться к новогодним праздникам воспитывающих ребенка-аутиста…
Телеведущая Ксения Бородина расстроилась, что Курбан Омаров подарил ей браслет вместо часов от…
Поклонников Егора Бероева покорил его младший…
«Он боится мандаринов!»: Итальянка нашла оригинальный способ защитить елку от…
Volvo сообщает о росте цен на свои модели в России с 1 января 2020…
Сын Аллы Пугачевой Гарри признался, что больше всего любит песню матери “Осторожно,…
Анна Седокова отметила день рождения в компании экс-подруги Павла Воли Марией…
"У нее большие перспективы": Алексей Кудряшов высказался о работе Балинской моделью в…
Телеведущая Ксения Бородина отправила дочь Марусю на соревнования по…
«Алине Загитовой нужен заботливый профессионал»: Спортивный психолог назвала условие возвращения фигуристки на…
Ученые: Флирт на рабочем месте уменьшает уровень…
Звезды проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко устроили потоп в…
"Нужен парик": Фанатам не понравился новый образ Нелли…
Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева официально подтвердила развод с Кириллом…
Олег Майами затронул тему сплетен о романе Ольги Серябкиной и Максима…
Олег Майами считает виновницей конфликтов Максима Фадеева с подопечными экс-директора…
В Comedy Club в шоу «Прожарка» шутили над Ксенией…
Оркестр «Таврический» сыграл на одной сцене с…
Просмотреть все новости