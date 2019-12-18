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Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет

Российские медики из НИИ акушерства и гинекологии в Санкт-Петербурге рассказали о том, как возраст влияет на способность женщин к рождению детей. Специалисты посоветовали избегать беременности после 40 лет.
Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет

Медики отмечают, представление о том, что современные технологии и медицина способны серьезно продлить репродуктивный возраст женщины является мифом. Важно понимать, определяющим фактором является не только способность представительницы прекрасного пола забеременеть и родить ребенка, но и будущее здоровье таких детей. Ведь состояние организма матери в момент зачатия и беременности сказывается на становлении малыша в будущем.

Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет. Согласно статистике, в России вероятность успешно выносить малыша имеют 35% представительниц прекрасного пола после 30 лет. Если же матери больше 40 лет – этот показатель снижается до 10%. Именно поэтому специалисты посоветовали россиянам не тянуть с продолжением рода и заниматься этим вопросом тогда, когда здоровье обоих родителей предрасполагает к этому больше всего.

Также медики отметили, рождение сразу нескольких детей значительно ухудшает здоровье матери и снижает вероятность успешной беременности в будущем. До 30% оплодотворений с помощью ЭКО происходит у женщин, в прошлом имевших многоплодную беременность.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00

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