



Медики отмечают, представление о том, что современные технологии и медицина способны серьезно продлить репродуктивный возраст женщины является мифом. Важно понимать, определяющим фактором является не только способность представительницы прекрасного пола забеременеть и родить ребенка, но и будущее здоровье таких детей. Ведь состояние организма матери в момент зачатия и беременности сказывается на становлении малыша в будущем.Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет. Согласно статистике, в России вероятность успешно выносить малыша имеют 35% представительниц прекрасного пола после 30 лет. Если же матери больше 40 лет – этот показатель снижается до 10%. Именно поэтому специалисты посоветовали россиянам не тянуть с продолжением рода и заниматься этим вопросом тогда, когда здоровье обоих родителей предрасполагает к этому больше всего.Также медики отметили, рождение сразу нескольких детей значительно ухудшает здоровье матери и снижает вероятность успешной беременности в будущем. До 30% оплодотворений с помощью ЭКО происходит у женщин, в прошлом имевших многоплодную беременность.