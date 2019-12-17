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Беременная участница "Дом-2" Александра Черно выдвинула ультиматум руководству проекта

Сегодня беременная участница телестройки Александра Черно заявила, что после всего случившегося собирается покинуть телепроект.
Беременная участница "Дом-2" Александра Черно выдвинула ультиматум руководству проекта

Беременность Саши протекает не потому сценарию, о котором мечтала участница. Её стало раздражать слишком пристальное и постоянное внимание со стороны её мужа Иосифа Оганесяна. Но полное равнодушие к её персоне со стороны других участников телепроекта, Александру наоборот очень расстраивает.

И вот накануне будущая мама обратилась к своим подписчикам, заявив, она готова уйти с телешоу «Дом-2» после всего того, что случилось. Но при этом Александра даже не стала раскрывать детали того, что же именно произошло. Черно только намекнула, мол, дело в отношении некоторых участников телестройки к ней, а точнее к её беременности. Даже не понятно, кому был адресован данный ультиматум, то ли руководству проекта, то ли участникам или зрителям.

Но, по мнению некоторых зрителей телешоу, такие ультиматумы способны пошатнуть положение Александры на проекте и увеличивают риск того, что её попросят собрать вещи и покинуть периметр телестройки. К тому же, на «Дом-2» есть и другая беременная участница Ольга Рапунцель, которую Черно вряд ли сможет затмить.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:24

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