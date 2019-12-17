Беременная участница "Дом-2" Александра Черно выдвинула ультиматум руководству проекта





Беременность Саши протекает не потому сценарию, о котором мечтала участница. Её стало раздражать слишком пристальное и постоянное внимание со стороны её мужа Иосифа Оганесяна. Но полное равнодушие к её персоне со стороны других участников телепроекта, Александру наоборот очень расстраивает.И вот накануне будущая мама обратилась к своим подписчикам, заявив, она готова уйти с телешоу «Дом-2» после всего того, что случилось. Но при этом Александра даже не стала раскрывать детали того, что же именно произошло. Черно только намекнула, мол, дело в отношении некоторых участников телестройки к ней, а точнее к её беременности. Даже не понятно, кому был адресован данный ультиматум, то ли руководству проекта, то ли участникам или зрителям.Но, по мнению некоторых зрителей телешоу, такие ультиматумы способны пошатнуть положение Александры на проекте и увеличивают риск того, что её попросят собрать вещи и покинуть периметр телестройки. К тому же, на «Дом-2» есть и другая беременная участница Ольга Рапунцель, которую Черно вряд ли сможет затмить.