Нарколог назвал способы быстро избавиться от алкогольного опьянения
Нарколог назвал эффективные методы того, как быстро избавиться от алкогольного опьянения. Выводить спиртное из организма можно большим количеством воды и движением, а также способствует этому баня.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун напомнил, что в баню в состоянии алкогольного опьянения допустимо идти гражданам, которые не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Движение и употребление большого количества жидкости позволит быстро вывести токсины из организма. Лекарственные способы допускают использование лимонной кислоты и абсорбентов, но они не должны применяться без показаний, например, при тяжелой степени опьянения.
Каждый человек может рассчитать индивидуальную дозу спиртного, а также время, за которое оно выведется из организма. Например, мужчина с весом 90 кг и ростом 180 кг может выпить 500 мл пива, которое выйдет из организма через 4,5 часа.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун напомнил, что в баню в состоянии алкогольного опьянения допустимо идти гражданам, которые не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Движение и употребление большого количества жидкости позволит быстро вывести токсины из организма. Лекарственные способы допускают использование лимонной кислоты и абсорбентов, но они не должны применяться без показаний, например, при тяжелой степени опьянения.
Каждый человек может рассчитать индивидуальную дозу спиртного, а также время, за которое оно выведется из организма. Например, мужчина с весом 90 кг и ростом 180 кг может выпить 500 мл пива, которое выйдет из организма через 4,5 часа.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:36