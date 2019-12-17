Нарколог назвал способы быстро избавиться от алкогольного опьянения





Психиатр-нарколог Александр Ковтун напомнил, что в баню в состоянии алкогольного опьянения допустимо идти гражданам, которые не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Движение и употребление большого количества жидкости позволит быстро вывести токсины из организма. Лекарственные способы допускают использование лимонной кислоты и абсорбентов, но они не должны применяться без показаний, например, при тяжелой степени опьянения.Каждый человек может рассчитать индивидуальную дозу спиртного, а также время, за которое оно выведется из организма. Например, мужчина с весом 90 кг и ростом 180 кг может выпить 500 мл пива, которое выйдет из организма через 4,5 часа.