«Одно лицо»: Стас Барецкий считает Грету Тунберг своей дочерью
Известный российский шоумен Стас Барецкий сделал очередное громкое заявление. Артист заявил, что считает известную шведскую активистку Грету Тунберг своей дочерью, знаменитость уверен, что у них «одно лицо».
В социальных сетях Стас Барецкий опубликовал видео, в котором и рассказал данную историю. Шоумен заявил, что все началось еще в 90-е годы. Тогда он познакомился и встречался с одной девушкой из Санкт-Петербурга. Их отношения продлились недолго, после чего она нашла себе нового возлюбленного и уехала Швецию. Там девушка родила ребенка, однако сразу отказалась от него. Новорожденную передали опекунам ,и те дали ей свою фамилию – Тунберг.
Спустя много лет Стас Барецкий узнал о том, что его дочь назвали Гретой. Тогда шоумен не обратил на это никакого внимания, так как посчитал, что его бывшая возлюбленная обманывает его. Так было до тех пор, пока он не увидел лицо экологической активистки Греты Тунберг. В тот момент знаменитость понял, его не обманывали, а у него на самом деле все это время была дочь.
После этого Стас Барецкий заметил, Грета Тунберг очень похожа на свою мать, он хорошо помнит ее лицо, поэтому никаких сомнений быть не может. При этом артист уверен, его наследница имеет общие черты и с ним. Несмотря на это, знаменитость не выразил желание встретиться с дочерью и наладить отношения. Снимок предполагаемой матери Греты Тунберг звезда выложил в Instagram.
В социальных сетях Стас Барецкий опубликовал видео, в котором и рассказал данную историю. Шоумен заявил, что все началось еще в 90-е годы. Тогда он познакомился и встречался с одной девушкой из Санкт-Петербурга. Их отношения продлились недолго, после чего она нашла себе нового возлюбленного и уехала Швецию. Там девушка родила ребенка, однако сразу отказалась от него. Новорожденную передали опекунам ,и те дали ей свою фамилию – Тунберг.
Спустя много лет Стас Барецкий узнал о том, что его дочь назвали Гретой. Тогда шоумен не обратил на это никакого внимания, так как посчитал, что его бывшая возлюбленная обманывает его. Так было до тех пор, пока он не увидел лицо экологической активистки Греты Тунберг. В тот момент знаменитость понял, его не обманывали, а у него на самом деле все это время была дочь.
После этого Стас Барецкий заметил, Грета Тунберг очень похожа на свою мать, он хорошо помнит ее лицо, поэтому никаких сомнений быть не может. При этом артист уверен, его наследница имеет общие черты и с ним. Несмотря на это, знаменитость не выразил желание встретиться с дочерью и наладить отношения. Снимок предполагаемой матери Греты Тунберг звезда выложил в Instagram.