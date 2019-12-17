АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

«Одно лицо»: Стас Барецкий считает Грету Тунберг своей дочерью

Известный российский шоумен Стас Барецкий сделал очередное громкое заявление. Артист заявил, что считает известную шведскую активистку Грету Тунберг своей дочерью, знаменитость уверен, что у них «одно лицо».
«Одно лицо»: Стас Барецкий считает Грету Тунберг своей дочерью

В социальных сетях Стас Барецкий опубликовал видео, в котором и рассказал данную историю. Шоумен заявил, что все началось еще в 90-е годы. Тогда он познакомился и встречался с одной девушкой из Санкт-Петербурга. Их отношения продлились недолго, после чего она нашла себе нового возлюбленного и уехала Швецию. Там девушка родила ребенка, однако сразу отказалась от него. Новорожденную передали опекунам ,и те дали ей свою фамилию – Тунберг.

Спустя много лет Стас Барецкий узнал о том, что его дочь назвали Гретой. Тогда шоумен не обратил на это никакого внимания, так как посчитал, что его бывшая возлюбленная обманывает его. Так было до тех пор, пока он не увидел лицо экологической активистки Греты Тунберг. В тот момент знаменитость понял, его не обманывали, а у него на самом деле все это время была дочь.

После этого Стас Барецкий заметил, Грета Тунберг очень похожа на свою мать, он хорошо помнит ее лицо, поэтому никаких сомнений быть не может. При этом артист уверен, его наследница имеет общие черты и с ним. Несмотря на это, знаменитость не выразил желание встретиться с дочерью и наладить отношения. Снимок предполагаемой матери Греты Тунберг звезда выложил в Instagram.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Существует ли вероятность дестабилизации рынка донатов в России из-за ситуации вокруг…
"Отвлекают от главного": Павел Прилучный считает женщин мужской…
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо годовалого сына…
Михаил Боярский признался, он стал ворчливым и…
Ученые сообщают о пересечении северным полюсом нулевого…
"Муж бросил ее деликатно": Экстрасенс Елена Христафарида высказалась о разводе Нелли…
В Китае найден 5000-летний скелет с редкой формой…
"Навык быть сильным": Кирилл Андреев высказался о разводе с экс-участницей "Дома-2" Нелли…
Украинская plus-size модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди намерена стать…
"Не могу найти себя": Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов впал в жуткую…
В Сети опубликованы характеристики всех смартфонов линейки OnePlus…
В Липецкой области пожилая пациентка на ходу выпала из машины “скорой…
«Одно лицо»: Стас Барецкий считает Грету Тунберг своей…
Ольга Бузова на "План Б" заявила, что помогла Дмитрию Тарасову построить футбольную…
Сергей Соседов объяснил, почему фильм-концерт Аллы Пугачевой не стоит…
Песня Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» впервые за 25 лет возглавила чарт…
Татьяна Навка похвалилась трудовым подвигом младшей…
В Германии нашли способ удалять татуировки более щадящим…
В Исландии за сутки произошло 1000…
Медики разрушили 9 мифов о физических…
Состоялась презентация бюджетного смартфона Samsung Galaxy…
Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери…
В Гвинейском заливе пиратами захвачен нефтяной…
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
Анастасия Решетова рассказала, что была нелюбимым…
Нарколог назвал способы быстро избавиться от алкогольного…
Медики рассказали, в чем опасность смартфонов для здоровья и…
В Австралии питон пробрался в жилое помещение и уснул на…
Беременная участница "Дом-2" Александра Черно выдвинула ультиматум руководству…
Toyota начнет внедрение беспилотных технологий с…
Совладелец “Лукойл” Леонид Федун в ухудшении климата обвинил…
Гарик Харламов оставил Кристину Асмус одну в важный…
Лариса Гузеева вспомнила, как оставила новорожденного сына и отправилась…
Лечащий врач винит в конфликте Даны Борисовой с дочерью нервный срыв у…
В МВД РФ заявили о росте числа связанных с распространением порнографии…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказал Андрею Григорьеву-Аполлонову новый…
"Сам бы от себя ушел": Дмитрий Исхаков пошутил по поводу "ухода" Полины Гагариной к Евгению…
Игра престолов, Дональд Трамп и многое другое: Сбывшиеся пророчества из…
Психолог рассказал, как подготовиться к новогодним праздникам воспитывающих ребенка-аутиста…
Телеведущая Ксения Бородина расстроилась, что Курбан Омаров подарил ей браслет вместо часов от…
Просмотреть все новости