Лариса Гузеева вспомнила, как оставила новорожденного сына и отправилась веселиться





Ларису Гузееву многие считают примером сильной женщины, которая способна справиться с любой проблемой. Ведущая «Давай поженимся!» часто делится с участниками хорошими советами, рассказывая о своем опыте. Артистка смогла пережить развод с Кахой Толордавой, которому подарила сына Георгия. Сейчас же она в браке с Игорем Бухаровым, и супруги воспитывают общую дочь Ольгу.Лариса Гузеева сообщает, что семья для нее играет очень важную роль. Она присутствовала на свадьбе сына, а с дочерью имеет близкие отношения, но как оказалось, стать примерной матерью для актрисы было очень сложно. Ведущая призналась, она не хотела выкармливать сына грудью и даже смогла оставить его на свою мать, а сама уехала веселиться, после ухода из роддома. Гузеева взяла свадебные деньги и приобрела кольцо, а родительница звонила и плакала, чтобы дочь вернулась и покормила младенца.После просьб матери актриса все же приехала к сыну. Звезда призналась, материнские чувства появились у нее не сразу. Фанаты благодарны Ларисе Гузеевой за откровенность, ведь редко кто рассказывает о своих ошибках молодости.