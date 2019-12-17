Совладелец “Лукойл” Леонид Федун в ухудшении климата обвинил коров





Леонид Федун напомнил об экологической проблеме из-за лошадей в Нью-Йорке в XIX веке. Эти животные выделяли по 20 кг отходов ежедневно, а к 2030 году, согласно статистике, их численность должна была повыситься до нескольких миллионов. Однако автомобили спасли чистоту города, превратив лошадь в домашнего любимца. Федун отметил, в современности опасность исходит от коров, которые выделяют больше парниковых газов, чем машины. Миллиардер ожидает, что благодаря веганским котлетам в ближайшие 30 лет количество скота снизится, а это сократит эмиссию парниковых газов на 10-15%.Федун считает, отказ от фермерства поможет сохранить зерно для потребителя. При этом мировой автопарк к 2035 году достигнет отметки в 1,8 млрд единиц.