Toyota начнет внедрение беспилотных технологий с такси





Такое заявление сделал Джеймс Каффнер, являющийся генеральным директором исследовательского института Toyota Research Institute-Advanced Development. Он поприсутствовал на открытии очередного офиса компании в Токио и заявил, что производитель не намерен спешить с развитием беспилотных технологий, так как они до сих пор являются достаточно «сырыми» и требуют значительных доработок.Сначала 4 уровень автономного вождения Toyota планирует внедрить в сервис такси, а только потом перевести его в автомобили частного пользования. Это связано с тем, что первые смогут ездить в пределах города по заданным маршрутам, тогда как вторым придется часто сталкиваться с ездой вне городской черты и не по самым эффективным путям. Именно поэтому японский производитель планирует заниматься развитием подобных технологий ближайшие несколько десятилетий.Напомним, компания Toyota значительно отодвинула плановые даты внедрение беспилотных автомобилей. Это связано с неудачами других производителей, демонстрирующими, что автономное вождение требует значительных доработок. В частности, речь про смертельные ДТП с участием Tesla Inc, после которых на компанию Илона Маска обрушился шквал критики.