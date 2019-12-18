Установлено, что мужчины-ученые хвалят себя чаще женщин





Мужчины-ученые проявили себя как более амбициозные и менее скромные по сравнению с женщинами. В своих работах они чаще называют свои проекты “уникальными”, “инновационными” и “революционными”. Лексика, которую применяют в науке, проанализировали эксперты из Университета Мангейма в Германии. Оказалось, слова превосходных степеней женщины используют на 12% реже, чем их коллеги мужского пола.Автор работы Марк Лешенмюллер считает, эти слова применяются неосознанно. Эксперт уверен, пройдя трудный путь до публикации результатов исследования, ученые могут действительно решить, что проделали грандиозную работу.