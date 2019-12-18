Установлено, что мужчины-ученые хвалят себя чаще женщин
Новое исследование доказало, что мужчины-ученые хвалят себя чаще, чем женщины, занятые в сфере науки. Результаты проведенного анализа опубликованы в издании British Medical Journal.
Мужчины-ученые проявили себя как более амбициозные и менее скромные по сравнению с женщинами. В своих работах они чаще называют свои проекты “уникальными”, “инновационными” и “революционными”. Лексика, которую применяют в науке, проанализировали эксперты из Университета Мангейма в Германии. Оказалось, слова превосходных степеней женщины используют на 12% реже, чем их коллеги мужского пола.
Автор работы Марк Лешенмюллер считает, эти слова применяются неосознанно. Эксперт уверен, пройдя трудный путь до публикации результатов исследования, ученые могут действительно решить, что проделали грандиозную работу.
Мужчины-ученые проявили себя как более амбициозные и менее скромные по сравнению с женщинами. В своих работах они чаще называют свои проекты “уникальными”, “инновационными” и “революционными”. Лексика, которую применяют в науке, проанализировали эксперты из Университета Мангейма в Германии. Оказалось, слова превосходных степеней женщины используют на 12% реже, чем их коллеги мужского пола.
Автор работы Марк Лешенмюллер считает, эти слова применяются неосознанно. Эксперт уверен, пройдя трудный путь до публикации результатов исследования, ученые могут действительно решить, что проделали грандиозную работу.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:12