В МВД РФ заявили о росте числа связанных с распространением порнографии преступлений





На данный момент дела о распространении порнографии ведет прокуратура, но Госдума намеревается отнести данную категорию к подследственности сотрудников МВД. Согласно официальной статистике, в период с 2015 по 2018 года количество официально зафиксированных нарушений закона, связанных с материалами для взрослых с участием несовершеннолетних, увеличилось на 22,7%. Раскрываемость дел падает в связи со сложностью своевременного установления личностей злоумышленников.Правовые основания для проведения розыскных действий отсутствуют. Это приводит к невозможности раскрыть дела подобного характера “по горячим следам”.