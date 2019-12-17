В МВД РФ заявили о росте числа связанных с распространением порнографии преступлений
Госдума намерена передать в МВД дела о распространении порнографии. Игорь Зубов, пребывающий на посту замглавы ведомства, заявил, что в РФ в течение последних трех лет отмечается увеличение числа соответствующих преступлений.
На данный момент дела о распространении порнографии ведет прокуратура, но Госдума намеревается отнести данную категорию к подследственности сотрудников МВД. Согласно официальной статистике, в период с 2015 по 2018 года количество официально зафиксированных нарушений закона, связанных с материалами для взрослых с участием несовершеннолетних, увеличилось на 22,7%. Раскрываемость дел падает в связи со сложностью своевременного установления личностей злоумышленников.
Правовые основания для проведения розыскных действий отсутствуют. Это приводит к невозможности раскрыть дела подобного характера “по горячим следам”.
На данный момент дела о распространении порнографии ведет прокуратура, но Госдума намеревается отнести данную категорию к подследственности сотрудников МВД. Согласно официальной статистике, в период с 2015 по 2018 года количество официально зафиксированных нарушений закона, связанных с материалами для взрослых с участием несовершеннолетних, увеличилось на 22,7%. Раскрываемость дел падает в связи со сложностью своевременного установления личностей злоумышленников.
Правовые основания для проведения розыскных действий отсутствуют. Это приводит к невозможности раскрыть дела подобного характера “по горячим следам”.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:50