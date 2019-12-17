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Телеведущая Ксения Бородина расстроилась, что Курбан Омаров подарил ей браслет вместо часов от Cartier

Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram рассказала о своем новогоднем подарке. Звезда отметила, в ее семье не принято терпеть, вот она и открыла презент от мужа заранее, однако расстроилась, что он подарил ей браслет от Cartier вместо часов.
Телеведущая Ксения Бородина расстроилась, что Курбан Омаров подарил ей браслет вместо часов от Cartier

Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram поспешила рассказать поклонникам о своем новогоднем подарке. Звезда проекта "Дом-2" отметила, в их семье не принято долго терпеть и прятать подарки, для них это редкость. Тем не менее, младшая дочь знаменитости Теона оставила презенты до 31 декабря, тогда как сама теледива поспешила распаковать сюрприз от мужа уже сейчас.

Телеведущая Ксения Бородина отметила, подарок ей очень понравился, им оказался браслет из розового золота от известного бренда Cartier стоимостью около полумиллиона рублей. Однако в то же время звезда проекта "Дом-2" расстроилась, ведь хотела получить часы от той же компании. Именно о них, по словам знаменитости, она давно мечтала.

Поклонники же поспешили раскритиковать Ксению Бородину, отметив, что Курбан Омаров избаловал избранницу дорогими сюрпризами, а ей стоит научиться принимать любые подарки и радоваться им, вместо того, чтобы критиковать выбор любящего мужа.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:27

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