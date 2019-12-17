Эксперты назвали эффективные способы восстановить отношения в паре





Психологи советуют в первую очередь пересмотреть собственные поступки и поведение, а при возможности исправиться в лучшую сторону. Однако это должно повлечь ответную реакцию в личности возлюбленного. Необходимо задуматься над общими темами для разговора, избавившись от тех, которые не интересуют партнера или нервируют его. Также эксперты советуют не затрагивать вопросы, которые навязывают изменения взглядов, например, насчет политики, финансов или бытовых вещей. Можно предложить второй половине вместе решить проблемы в отношениях, что поможет сблизиться. Важно не стремиться завладеть всем вниманием партнера сразу, а изначально можно продемонстрировать неподдельное внимание к его проблемам.Психологи советуют “войти” в состояние любимого человека и определить его переживания. Дружеская поддержка поможет восстановить отношения.