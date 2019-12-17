Сын Аллы Пугачевой Гарри признался, что больше всего любит песню матери “Осторожно, листопад!"





На опубликованных кадрах запечатлено, как шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рисуют и вырезают снежинки из салфеток. На заднем фоне звучит композиция “Осторожно, листопад!”, которой подпевают как дети, так и сам шоумен. Гарри Галкин мастерил открытку для звездной матери и в процессе заявил, что эта песня в ее исполнении является его любимой. Дочь артиста призналась, они уже посмотрели, как их родители вместе исполняют один из хитов. Им могла оказаться композиция “Будь или не будь”, которую Примадонна поет в дуэте с Галкиным.Примадонна не раз отмечала, что ей стоило невероятный усилий уговорить Галкина на этот дуэт.