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Сын Аллы Пугачевой Гарри признался, что больше всего любит песню матери “Осторожно, листопад!"

Шестилетний сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин признался, что больше всего любит песню “Осторожно, листопад!” в исполнении звездной матери. Соответствующие кадры отец мальчика Максим Галкин продемонстрировал на своей странице в Instagram в режиме Stories.

На опубликованных кадрах запечатлено, как шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рисуют и вырезают снежинки из салфеток. На заднем фоне звучит композиция “Осторожно, листопад!”, которой подпевают как дети, так и сам шоумен. Гарри Галкин мастерил открытку для звездной матери и в процессе заявил, что эта песня в ее исполнении является его любимой. Дочь артиста призналась, они уже посмотрели, как их родители вместе исполняют один из хитов. Им могла оказаться композиция “Будь или не будь”, которую Примадонна поет в дуэте с Галкиным.
Сын Аллы Пугачевой Гарри признался, что больше всего любит песню матери “Осторожно, листопад!"

Примадонна не раз отмечала, что ей стоило невероятный усилий уговорить Галкина на этот дуэт.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:04

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