В Исландии за сутки произошло 1000 землетрясений





В утренние часы зафиксировали подземные толчки, их активность уменьшилась после обеда, но к вечернему времени она опять начала возрастать. Жители столицы почувствовали колебания даже на побережье, так как землетрясения были сильными.Такое явление природы случилось из-за наличия большого разлома среди материковых плит. Сейсмологи полагают, подобную сейсмическую активность нельзя считать признаком увеличения вулканической активности в Исландии.