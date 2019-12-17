В Исландии за сутки произошло 1000 землетрясений
В Исландии на полуострове Рейкьянес за 24 часа произошло больше 1000 подземных толчков. По шкале Рихтера 9 из них достигли магнитуды до 3,7 балла.
В утренние часы зафиксировали подземные толчки, их активность уменьшилась после обеда, но к вечернему времени она опять начала возрастать. Жители столицы почувствовали колебания даже на побережье, так как землетрясения были сильными.
Такое явление природы случилось из-за наличия большого разлома среди материковых плит. Сейсмологи полагают, подобную сейсмическую активность нельзя считать признаком увеличения вулканической активности в Исландии.
В утренние часы зафиксировали подземные толчки, их активность уменьшилась после обеда, но к вечернему времени она опять начала возрастать. Жители столицы почувствовали колебания даже на побережье, так как землетрясения были сильными.
Такое явление природы случилось из-за наличия большого разлома среди материковых плит. Сейсмологи полагают, подобную сейсмическую активность нельзя считать признаком увеличения вулканической активности в Исландии.
Происшествия
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:03