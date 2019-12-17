Ученые: Флирт на рабочем месте уменьшает уровень стресса





В начале исследования ученые отметили, что они понимают под флиртом определенное двузначное общение между людьми, шутки друг над другом, комплименты внешности и даже колкости. Специалисты заявили, такое поведение не имеет ничего общего с приставаниями или домогательствами, поэтому данная тема не затрагивается в этой работе. Также было обращено внимание на то, что часть исследования проходила до появления движения MeToo, а другая – после.Для получения результатов ученые опрашивали как самих работников на тему того, как они относится к флирту на рабочем месте, так и их друзей и близких. Оказалось, подобная атмосфера на работе положительно сказывается на настроении человека. Он чаще улыбается, смеется и работает более эффективно. Кроме того, у него снижается уровень стресса, и поэтому он лучше себя чувствует и принимает взвешенные решения.Родные и близкие работников отмечают, регулярный легкий флирт на работе может позволить нормализировать сон людей. Это происходит из-за снижения количества стрессов в жизни, а также отсутствия волнения относительно будущего дня. Поэтому ученые посоветовали руководителям создавать в коллективах игривую атмосферу и не наказывать работников из-за невинного флирта.