"У нее большие перспективы": Алексей Кудряшов высказался о работе Балинской моделью в Китае





Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов рассказал, что у него уже нет ненависти к Анастасии Балинской, хотя молодые люди расстались. Молодой человек полностью поддерживает желание бывшей избранницы отравиться в Китай, буквально несколько дней назад Анастасия Балинская рассказала, что хочет улететь туда работать моделью.Аалексей Кудряшов отметил, он сам уже работал по контракту в соседней стране, а перед возвращением на проект "Дом-2" вместе с Анастасией Балинской оставался в раздумьях, ведь у него на руках имелся очередной контракт, оставалось только поставить подпись. Выбор был сделан в пользу реалити-шоу, решение экс-избранницы Кудряшов полностью поддержал, подчеркнув, что было оно принято с его подачи. Он также добавил, Анастасия Балинская обладает стройной фигурой, она красивая и загорелая, в Китае таких любят, а потому у нее есть большие перспективы в модельном бизнесе.Летом Алексей Кудряшов также хочет отправиться в Гуанчжоу, работать моделью или танцором гоу-гоу. Молодой человек уверен, в отношениях между ним и Анастасией Балинской еще не поставлена точка, в будущем они смогут дружить. Экс-участник проекта "Дом-2" надеется, что они с бывшей избранницей встретятся в Китае и смогут обсудить все хорошее и плохое, произошедшее между ними.