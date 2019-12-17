Телеведущая Ксения Бородина отправила дочь Марусю на соревнования по гимнастике





На своей странице в Instagram телеведущая Ксения Бородина показала несколько снимков, где ее дочь Маруся в костюме для выступлений держит диплом, полученный недавно на соревнованиях. Телеведущая не стала скрывать, она горда и счастлива за свою наследницу, в дальнейшем будет поддерживать девочку в ее стремлении получать новые победы.Тем не менее, некоторые поклонники обратили внимание не на успехи дочери Ксении Бородиной Маруси, а на ее якобы слишком яркий макияж. Поклонники телеведущей и ее семьи встали на защиту кумира и объяснили, на соревнованиях по гимнастике судьи также оценивают артистизм, а чтобы не слиться с ковром и выглядеть хорошо под светом софитов, девочки с маленького возраста наносят яркий макияж перед выступлением.