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Татьяна Навка похвалилась трудовым подвигом младшей дочери

В предстоящем ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух Королевств» должна принять участие 5-летняя дочь Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка похвалилась трудовым подвигом младшей наследницы.

Грандиозное шоу на льду «Спящая красавица. Легенда двух Королевств» является одним из многих проектов, в которых примет участие Татьяна Навка. Её насыщенный рабочий график все же позволил выделить время для съемок Новогоднего огонька Первого канала. Олимпийская спортсменка говорит, что столь высокий темп приходиться поддерживать не только ей самой, но и её дочери - 5-летней Надежде. Маленькая фигуристка должна сыграть свою роль в спектакле, помимо того, что 18 декабря у нее намечены состязания.

Несмотря на столь юный возраст, девочка трудится не покладая рук, говорит счастливая мать. Навка утверждает, у наследницы уже есть множество наград, которые не должны расслаблять её перед сложными соревнованиями.

Напоминаем, в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух Королевств» должен состояться парный прокат Алины Загитовой, что является дебютом для последней. 17-летняя фигуристка говорила, ей безумно понравилось работать с партнером, который поднимал её в воздух. Само мероприятие должно проходить с 25 декабря по 7 января в московском спорткомплексе «Мегаспорт».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:12

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