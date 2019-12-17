Экс-жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита ответила на обвинения со стороны бывшего мужа и его родителей
Экс-жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита лишилась детей. Двух наследников у нее забрал бывший муж и его отец, после этого экс-супруг и родители спортсмена обвинили россиянку в непристойном поведении, она впервые ответила на эти обвинения.
Обычно Никита Зайцев живет в Канаде, однако недавно он вернулся в Россию. Сделал хоккеист это для того, чтобы силой забрать двух детей своей бывшей жены Маргариты Зайцевой. В этом ему помог отец и еще один неизвестный мужчина. По словам экс-супруги спортсмена, во время того, как у нее силой забирали детей, пострадала их няня, ей порвали ухо. Сейчас последняя покинула страну, так как опасается за свою безопасность.
После того, как Никита Зайцев забрал себе детей, он опубликовал в Сети два видео. На одном Маргарита Зайцева игнорирует плачущую дочь, а на втором находится в кадре с голым мужчиной. Эти записи хоккеист использовал для того, чтобы показать, что его бывшая супруга не справляется с обязанностями матери и не отличается верностью.
Недавно Маргарита Зайцева впервые ответила на эти обвинения. Экс-жена хоккеиста отметила, бывший супруг угрожает ей не первый раз, а также уже силой отнимал у нее детей. Россиянка рассказала, ее запись с голым мужчиной была сделана в тот момент, когда они со спортсменом разводились и уже жили с другими партнерами. Она обвинила Никиту Зайцева в проникновении в ее личную жизнь. Сейчас экс-супруги занимаются судебными разбирательствами.
Обычно Никита Зайцев живет в Канаде, однако недавно он вернулся в Россию. Сделал хоккеист это для того, чтобы силой забрать двух детей своей бывшей жены Маргариты Зайцевой. В этом ему помог отец и еще один неизвестный мужчина. По словам экс-супруги спортсмена, во время того, как у нее силой забирали детей, пострадала их няня, ей порвали ухо. Сейчас последняя покинула страну, так как опасается за свою безопасность.
После того, как Никита Зайцев забрал себе детей, он опубликовал в Сети два видео. На одном Маргарита Зайцева игнорирует плачущую дочь, а на втором находится в кадре с голым мужчиной. Эти записи хоккеист использовал для того, чтобы показать, что его бывшая супруга не справляется с обязанностями матери и не отличается верностью.
Недавно Маргарита Зайцева впервые ответила на эти обвинения. Экс-жена хоккеиста отметила, бывший супруг угрожает ей не первый раз, а также уже силой отнимал у нее детей. Россиянка рассказала, ее запись с голым мужчиной была сделана в тот момент, когда они со спортсменом разводились и уже жили с другими партнерами. Она обвинила Никиту Зайцева в проникновении в ее личную жизнь. Сейчас экс-супруги занимаются судебными разбирательствами.