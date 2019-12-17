Анастасия Решетова рассказала, что была нелюбимым ребенком

На своей странице в Instagram Анастасия Решетова разместила пост, где вспомнила о своих психологических травмах. Модель рассказала, недавно к ним приходил врач-вертебролог осматривать маленького сына и спросил о ее отношениях с матерью. Он хотел узнать, получила ли Анастасия Решетова достаточное количество любви от самого близкого человека. Такие вопросы доктора заставили модель задуматься о комплексах, которые взрослые люди могут передавать их своим детям.Анастасия Решетова поняла, по ребенку видно, когда мать ощущала нужду в любви, которую не смогла дополучить в детстве. Сейчас она не хочет раскрывать свою историю, но считает, что все трудности родом из детства и нужно прорабатывать все комплексы, чтобы они никогда не отражались на детях.Раньше Анастасия Решетова рассказывала, что мать ее родила в 16 лет. Подписчики очень живо отреагировали на такую историю, многие восхищались ее мужеством, а другие написали, что теперь всем понятно, почему родители модели не смогли создать семью.