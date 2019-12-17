Звезды проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко устроили потоп в доме





В последнем выпуске проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко рассказали о неприятности, произошедшей с ними накануне. Оказалось, что образцовых супругов на шоу постигла поломка, и они затопили весь дом. Поломался у молодой мамочки и ее мужа душ, а последствия затронули и кухню, расположенную на первом этаже.Организаторы и работники проекта "Дом-2", конечно же, вызвали сантехников и постарались устранить неполадку в кратчайшие сроки, однако последствия ее, по всей видимости, еще несколько дней будут ощущать на себе все проектанты.