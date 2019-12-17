АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

Ученые сообщают о пересечении северным полюсом нулевого меридиана

Зарубежные ученые сообщают о постепенном смещении северного магнитного полюса к Сибири. Исследователи говорят, что условная точка уже пересекла нулевой меридиан.

На протяжении двух десятилетий северный магнитный полюс Земли смещался от географического центра в арктических широтах Канады. Скорость передвижения в сторону Сибири составляет около 55 км ежегодно. Ученые отмечают, подобная смена полюсов будет продолжаться еще многие годы, но с более медленным темпом: 40 км в год. Сейчас сообщается о пересечении нулевого меридиана этой условной точкой, что может говорить о постепенной смене полюсов местами.

Для точного определения местоположения этого феномена исследователи пользуются данными со спутников, которые впоследствии калибруют с системами GPS и других видов навигации. Что касается южного полюса, то его смещение происходит намного медленней ввиду асимметричности магнитного поля Земли - всего лишь 10 км в год. Согласно собранной информации, физики выделяют два сценария будущего. Если магнитное поле усилится, тогда точки останутся на месте. Но, в случае продолжения подобных смен полюсов - Земля может оказаться в опасности перед радиационными лучами Солнца.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 21:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Отвлекают от главного": Павел Прилучный считает женщин мужской…
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо годовалого сына…
Михаил Боярский признался, он стал ворчливым и…
Ученые сообщают о пересечении северным полюсом нулевого…
"Муж бросил ее деликатно": Экстрасенс Елена Христафарида высказалась о разводе Нелли…
В Китае найден 5000-летний скелет с редкой формой…
"Навык быть сильным": Кирилл Андреев высказался о разводе с экс-участницей "Дома-2" Нелли…
Украинская plus-size модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди намерена стать…
"Не могу найти себя": Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов впал в жуткую…
В Сети опубликованы характеристики всех смартфонов линейки OnePlus…
В Липецкой области пожилая пациентка на ходу выпала из машины “скорой…
«Одно лицо»: Стас Барецкий считает Грету Тунберг своей…
Ольга Бузова на "План Б" заявила, что помогла Дмитрию Тарасову построить футбольную…
Сергей Соседов объяснил, почему фильм-концерт Аллы Пугачевой не стоит…
Песня Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» впервые за 25 лет возглавила чарт…
Татьяна Навка похвалилась трудовым подвигом младшей…
В Германии нашли способ удалять татуировки более щадящим…
В Исландии за сутки произошло 1000…
Медики разрушили 9 мифов о физических…
Состоялась презентация бюджетного смартфона Samsung Galaxy…
Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери…
В Гвинейском заливе пиратами захвачен нефтяной…
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
Анастасия Решетова рассказала, что была нелюбимым…
Нарколог назвал способы быстро избавиться от алкогольного…
Медики рассказали, в чем опасность смартфонов для здоровья и…
В Австралии питон пробрался в жилое помещение и уснул на…
Беременная участница "Дом-2" Александра Черно выдвинула ультиматум руководству…
Toyota начнет внедрение беспилотных технологий с…
Совладелец “Лукойл” Леонид Федун в ухудшении климата обвинил…
Гарик Харламов оставил Кристину Асмус одну в важный…
Лариса Гузеева вспомнила, как оставила новорожденного сына и отправилась…
Лечащий врач винит в конфликте Даны Борисовой с дочерью нервный срыв у…
В МВД РФ заявили о росте числа связанных с распространением порнографии…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказал Андрею Григорьеву-Аполлонову новый…
"Сам бы от себя ушел": Дмитрий Исхаков пошутил по поводу "ухода" Полины Гагариной к Евгению…
Игра престолов, Дональд Трамп и многое другое: Сбывшиеся пророчества из…
Психолог рассказал, как подготовиться к новогодним праздникам воспитывающих ребенка-аутиста…
Телеведущая Ксения Бородина расстроилась, что Курбан Омаров подарил ей браслет вместо часов от…
Поклонников Егора Бероева покорил его младший…
Просмотреть все новости