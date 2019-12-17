Ученые сообщают о пересечении северным полюсом нулевого меридиана





На протяжении двух десятилетий северный магнитный полюс Земли смещался от географического центра в арктических широтах Канады. Скорость передвижения в сторону Сибири составляет около 55 км ежегодно. Ученые отмечают, подобная смена полюсов будет продолжаться еще многие годы, но с более медленным темпом: 40 км в год. Сейчас сообщается о пересечении нулевого меридиана этой условной точкой, что может говорить о постепенной смене полюсов местами.Для точного определения местоположения этого феномена исследователи пользуются данными со спутников, которые впоследствии калибруют с системами GPS и других видов навигации. Что касается южного полюса, то его смещение происходит намного медленней ввиду асимметричности магнитного поля Земли - всего лишь 10 км в год. Согласно собранной информации, физики выделяют два сценария будущего. Если магнитное поле усилится, тогда точки останутся на месте. Но, в случае продолжения подобных смен полюсов - Земля может оказаться в опасности перед радиационными лучами Солнца.