Появились первые отзывы на «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Они положительные

Первые две части данной трилогии были восприняты зрителями и критиками негативно, поэтому перед выходом фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» многие были настроены настороженно. Несмотря на подобные настроения, жители западных стран отмечают, финальная картина смогла закончить данный цикл на позитивной ноте.Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» наполнен большим количеством событий, поэтому уследить за ними иногда крайне сложно, однако ближе к финалу сюжетная линия раскрывается в полной мере, и зрители получают ответы на все вопросы, появившиеся у них во время просмотров первых двух частей трилогии. Авторам удалось свести воедино все сюжетные линии и закончить их так, как это необходимо.При этом зрители отмечают, людям стоит избегать спойлеров, иначе они сильно испортят впечатление от просмотра «Звездных войн: Скайуокер. Восход». Отдельно был отмечен режиссер Джеффри Абрамс, который сумел сделать фильм очень интересным и неожиданным даже несмотря на то, что его полный сюжет недавно был слит в Сеть.