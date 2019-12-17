«Нам предстоят роды»: Любовь Толкалина и ее дочь Мария Михалкова сделали неожиданное заявление

Любовь Толкалина на своей странице в Instagram написала пост, где рассказала, что отрепетировала в своем театре «Собор» спектакль «Снежная королева». Звезда сообщает, они с дочерью на протяжении года разрабатывали идею представления. Рисовала иллюстрации и делала видеомеппинг Мария Михалкова. Теперь 22 и 29 декабря, как выразилась актриса, «предвидятся роды» - именно в эти дни планируется премьера постановки.Любовь Толкалина также рассказала, что новость со свадьбой дочери является фейковой. Марии Михалковой возлюбленный действительно предложили руку и сердце, но замуж она пока не выходит.